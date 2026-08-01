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Resumen

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Colocación de una boya flotante para marcar el límite entre la playa del Tarajal de Ceuta y Marruecos, tras la entrada masiva de personas en los últimos días. (Reduan / EFE)
Colocación de una boya flotante para marcar el límite entre la playa del Tarajal de Ceuta y Marruecos, tras la entrada masiva de personas en los últimos días. (Reduan / EFE)
Por Agencia EFE

El número de cadáveres recuperados en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en los últimos días asciende a 67, según los datos facilitados a EFE por las autoridades en esa localidad fronteriza.

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