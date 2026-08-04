El balance de migrantes muertos en un masivo intento de llegar a Ceuta desde Marruecos la semana pasada asciende a 77, informaron el martes las autoridades españolas, al elevar una cifra previa de 75.

Muchos migrantes se ahogaron al intentar bordear a nado una valla en el mar Mediterráneo, en decenas de miles de entradas irregulares a finales de julio, que provocaron una crisis diplomática entre España y sus socios de la Unión Europea.

Un organismo jurídico español responsable de los trabajos de identificación, compuesto por expertos forenses y de la Guardia Civil, indicó en un comunicado que las autoridades de Ceuta habían recuperado 79 cuerpos del mar.

Pero dos de ellos fueron recogidos el 29 de julio y a primeras horas del 30 de julio, antes de la avalancha, por lo que la cifra de fallecidos queda en 77, añadió el comunicado.

Los expertos forenses realizaron 77 autopsias e identificaron a dos personas que ya estaban registradas en España mediante sus huellas dactilares.

“Para poder identificar al resto, tendrán que enviarse los datos de las huellas dactilares a Marruecos para su posible reconocimiento”, señaló el comunicado.

La delegación del gobierno español en Ceuta había elevado anteriormente el martes el número de muertos de 72 a 75.

El Ministerio del Interior de Marruecos informó el domingo que 11 personas murieron en el lado marroquí de la frontera, todas menos una por ahogamiento.

España afirma que 70.000 de los 72.000 migrantes que llegaron a Ceuta han regresado ya a Marruecos.

Los que permanecen se enfrentan a condiciones de vida con acceso limitado a refugio, alimentos, agua y saneamiento, constataron periodistas de la AFP en Ceuta.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vinculó el viernes 31 de julio la crisis migratoria que sufre el enclave de Ceuta a una "lectura interesada" por parte de "las mafias de traficantes de seres humanos" de una reciente sentencia judicial sobre repatriaciones de migrantes llegados por mar. (AFP)

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