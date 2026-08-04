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Resumen

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Varias personas a bordo de botes inflables navegan por el lado marroquí de la nueva barrera flotante desplegada por España para reforzar la seguridad cerca del puesto fronterizo del enclave español de Ceuta, el 2 de agosto de 2026. (Henry Nicholls / AFP)
Varias personas a bordo de botes inflables navegan por el lado marroquí de la nueva barrera flotante desplegada por España para reforzar la seguridad cerca del puesto fronterizo del enclave español de Ceuta, el 2 de agosto de 2026. (Henry Nicholls / AFP)
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia AFP

El balance de migrantes muertos en un masivo intento de llegar a Ceuta desde Marruecos la semana pasada asciende a 77, informaron el martes las autoridades españolas, al elevar una cifra previa de 75.

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