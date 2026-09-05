El Gobierno de España firmó este sábado una orden para tomar el control del Puerto de la ciudad norteafricana de Ceuta y autorizar la instalación de carpas para acoger a más de 1.000 de los migrantes que todavía permanecen en la ciudad española, tras haber cruzado ilegalmente la frontera desde Marruecos a finales de julio.

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, firmó hoy la orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante para tomar el control del puerto y, según explicaron a EFE fuentes del Ministerio, autoriza la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

Después de la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta, muchos de ellos volvieron voluntariamente a su país de origen; sin embargo, todavía permanecen en la ciudad española algunos miles de ellos, de los que muchos viven en chabolas construidas por ellos mismos en la playa y otros, repartidos por barrios periféricos.

La cifra exacta de los migrantes que aún quedan en Ceuta no es clara: el Gobierno español la situó a finales de agosto en 5.000, mientras que el gobierno ceutí afirmó el 1 de septiembre que son entre 8.000 y 9.000 y algunas ONG lo elevan hasta 20.000.

La decisión de tomar el control del puerto se produce después de que el pasado viernes, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta -controlado por la ciudad autónoma- votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas, tal y como había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones.

Dicha solicitud tenía por objeto “la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional”, detalla la orden.

Vecinos y empresarios se oponen a la medida

Los vecinos de las barriadas de la Junta Obras del Puerto y de Parques de Ceuta exigieron la “paralización inmediata” de las obras para construir este espacio para acoger migrantes con un comunicado conjunto, donde manifestaron su “indignación y profunda preocupación” por la continuidad de las actuaciones.

Además, recuerdan el acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria el viernes sobre la negativa a la solicitud que, indican, fue aprobada con 11 votos en contra, cuatro a favor y ninguna abstención.

Y por su parte, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) pidió al Gobierno español que respetara la decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ceutí de no destinar terrenos portuarios a instalar un campamento de migrantes.

A través de un comunicado, mostró su “respaldo firme y sin reservas” a la decisión de la Autoridad Portuaria y reclamó al Gobierno que descarte cualquier iniciativa para ceder, habilitar o utilizar terrenos portuarios con este propósito.

La orden firmada por Puente indica que “la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social o servicios sanitarios”.

Entre las personas que cruzaron la frontera en julio, la Policía Nacional ya ha puesto a disposición del Gobierno de Ceuta a 1.500 menores, según informó Interior, que están acogidos por Ceuta en los diferentes centros habilitados por la crisis migratoria.

Por su parte, las ONG No Name Kitchen y Asociación Elín, que asisten, entre otras, a los migrantes que permanecen en Ceuta, denunciaron un trato inhumano por parte del Gobierno español, con falta de acceso a agua y comida y el empleo de violencia en las devoluciones a Marruecos.

En esta entrada masiva, algo más de un centenar de personas fallecieron al intentar entrar en la ciudad española, la mayoría de ellas ahogadas o por aplastamiento en el tumulto.

La Guardia Civil recuperó 83 cadáveres en el entorno del espigón fronterizo ceutí, si bien sólo una mínima parte de ellos pudieron ser identificados a través de pruebas de estudios biológicos o huellas dactilares.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vinculó el viernes 31 de julio la crisis migratoria que sufre el enclave de Ceuta a una "lectura interesada" por parte de "las mafias de traficantes de seres humanos" de una reciente sentencia judicial sobre repatriaciones de migrantes llegados por mar. (AFP)

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