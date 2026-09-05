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Un grupo de migrantes exhibe ropa, comida y otros artículos extendidos en el suelo para su venta mientras pasan la noche en la playa de El Trampolín en Ceuta, el 1 de septiembre de 2026. (Antonio Sempere / AFP)
Un grupo de migrantes exhibe ropa, comida y otros artículos extendidos en el suelo para su venta mientras pasan la noche en la playa de El Trampolín en Ceuta, el 1 de septiembre de 2026. (Antonio Sempere / AFP)
/ ANTONIO SEMPERE
Por Agencia EFE

El Gobierno de España firmó este sábado una orden para tomar el control del Puerto de la ciudad norteafricana de Ceuta y autorizar la instalación de carpas para acoger a más de 1.000 de los migrantes que todavía permanecen en la ciudad española, tras haber cruzado ilegalmente la frontera desde Marruecos a finales de julio.

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