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El rey Felipe VI de España llega a Lima para la toma de posesión de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, el 28 de julio de 2026. (AFP)
El rey Felipe VI de España llega a Lima para la toma de posesión de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, el 28 de julio de 2026. (AFP)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

Felipe VI ha expresado su “preocupación e indignación” por los “graves” acontecimientos ocurridos en la ciudad de Ceuta, y también en Melilla, y ha señalado que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas españolas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

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