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Resumen

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Un soldado español observa a los migrantes sentados en la acera antes de escoltarlos de regreso a Marruecos, en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 1 de agosto de 2026. (JORGE GUERRERO / AFP)
Un soldado español observa a los migrantes sentados en la acera antes de escoltarlos de regreso a Marruecos, en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 1 de agosto de 2026. (JORGE GUERRERO / AFP)
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia AFP

España anunció el sábado la vuelta a una “razonable normalidad” en Ceuta después de que unas 60.000 personas cruzaran a este enclave español del norte de África, fronterizo con Marruecos, al tiempo que pidió una reunión urgente sobre migración a la que se sumaron los socios europeos más críticos con Madrid.

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