icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Migrantes llegando a la costa del enclave español de Ceuta, en el norte de África, tras nadar alrededor de la valla fronteriza entre Marruecos y España, en Ceuta, el 30 de julio de 2026. (Lucía DIAZ / AFP)
Migrantes llegando a la costa del enclave español de Ceuta, en el norte de África, tras nadar alrededor de la valla fronteriza entre Marruecos y España, en Ceuta, el 30 de julio de 2026. (Lucía DIAZ / AFP)
/ LUCIA DIAZ
Por Agencia EFE

La Guardia Civil española ha recuperado a última hora de la tarde de este jueves seis nuevos cadáveres que habrían intentado entrar a nado en Ceuta, lo que eleva a quince el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.