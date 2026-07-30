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Varias personas se congregan en Bab Sebta, en la frontera entre Marruecos y España, cerca del enclave español de Ceuta y la ciudad marroquí de Fnideq, el 30 de julio de 2026. (Abdelmajid BZIOUAT / AFP)
Varias personas se congregan en Bab Sebta, en la frontera entre Marruecos y España, cerca del enclave español de Ceuta y la ciudad marroquí de Fnideq, el 30 de julio de 2026. (Abdelmajid BZIOUAT / AFP)
/ ABDELMAJID BZIOUAT
Por Agencia EFE

Marruecos ha reforzado la seguridad sobre la frontera de Ceuta, lo que no ha impedido que miles de personas se resistan a abandonar la zona y crucen por la costa al enclave español en medio de esporádicos brotes de violencia, en la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021, que ha dejado al menos 18 muertos.

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