Los ministros del Interior de la Unión Europea se reunirán por videoconferencia el martes después de que España y veintidós países del bloque urgieran el sábado a responder a la situación de los miles de migrantes en el enclave español de Ceuta.

El gobierno español solicitó en una carta esta reunión y, posteriormente, el grupo de 22 países europeos hizo lo mismo, explicando en su texto que tienen “el deber de disuadir de manera efectiva y de combatir sin descanso la inmigración ilegal”.

Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, declaró que los ministros del Interior se reunirán el martes por videoconferencia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió con satisfacción la medida y afirmó que el bloque necesita “un proceso de análisis” para mejorar la “resiliencia europea”.

No obstante, “ni una sola persona llegó a España continental ni al resto de la UE” durante la oleada migratoria, agregó.

La carta del grupo de países europeos fue promovida por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo país ha suspendido temporalmente las normas del espacio Schengen (la zona de libre circulación de la UE) con España.

También por su homóloga danesa, Mette Frederiksen, quien afirmó el viernes que la Unión Europea debería considerar la posibilidad de suspender la cooperación Schengen con España.

“La postura que Italia defiende desde hace tiempo es compartida hoy por un número cada vez mayor de países europeos”, declaró el sábado Meloni.

Entre los demás firmantes figuran el canciller alemán Friedrich Merz y los primeros ministros de Hungría, Suecia y Polonia, pero no los líderes de Francia y Portugal, cuyos países comparten frontera directa con España.

“No podemos permitir que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas den la impresión de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea”, afirman.

Sugieren que “los ministros deberían considerar en particular un apoyo reforzado de Frontex y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos”.

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“Tomamos nota de que no se han registrado movimientos posteriores no autorizados hacia Europa”, añadieron.

Por su lado, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, dijo este sábado que estaba “totalmente descartado” que España abandone el espacio Schengen y agregó que Francia tenía muy buena cooperación con España.

El ministro francés apuntó además que su país mantendría un refuerzo en la frontera franco-española “todo el tiempo que sea necesario”.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vinculó el viernes 31 de julio la crisis migratoria que sufre el enclave de Ceuta a una "lectura interesada" por parte de "las mafias de traficantes de seres humanos" de una reciente sentencia judicial sobre repatriaciones de migrantes llegados por mar. (AFP)

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