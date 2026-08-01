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Migrantes regresan a Marruecos tras haber cruzado la frontera para entrar en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 31 de julio de 2026. (Jorge GUERRERO / AFP)
Migrantes regresan a Marruecos tras haber cruzado la frontera para entrar en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 31 de julio de 2026. (Jorge GUERRERO / AFP)
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia AFP

Los ministros del Interior de la Unión Europea se reunirán por videoconferencia el martes después de que España y veintidós países del bloque urgieran el sábado a responder a la situación de los miles de migrantes en el enclave español de Ceuta.

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