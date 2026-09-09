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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene ante el Congreso de los Diputados, el 3 de septiembre de 2026, para abordar la gestión gubernamental de la situación en Ceuta. (Thomas COEX / AFP)
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene ante el Congreso de los Diputados, el 3 de septiembre de 2026, para abordar la gestión gubernamental de la situación en Ceuta. (Thomas COEX / AFP)
/ THOMAS COEX
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles por la noche, sobre los avisos del CNI -Servicio de Inteligencia de España- sobre Ceuta, que con la información que existía “nadie podía anticipar” la crisis migratoria, “ni en España, ni en la Unión Europea”.

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