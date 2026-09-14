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Resumen

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la empresa aeroespacial PLD Space, el 10 de septiembre de 2026. (Pablo Miranzo / EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la empresa aeroespacial PLD Space, el 10 de septiembre de 2026. (Pablo Miranzo / EFE)
/ Pablo Miranzo
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, espera que a finales de año se haya podido ya estabilizar la situación en Ceuta, y ha rechazado que los wasaps del CNI al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma fueran una alerta de lo que realmente ocurrió.

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