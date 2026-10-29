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Resumen

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Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda, Toledo, España. (EFE/ J.J.Guillen).
Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda, Toledo, España. (EFE/ J.J.Guillen).
Por Agencia EFE

Familiares de los desaparecidos en el accidente de tren ocurrido este miércoles en España están alojados en Toledo, cerca del lugar del accidente, intentando saber qué ha sido de sus familiares y tratando de no desfallecer; como dice Manuel San Emeterio, hermano de uno de ellos: “La esperanza, siempre”.

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