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Resumen

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Bomberos inspeccionan junto a los vagones del tren AVE que ha colisionado con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda, Toledo, España. (EFE/Chema Moya).
Bomberos inspeccionan junto a los vagones del tren AVE que ha colisionado con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda, Toledo, España. (EFE/Chema Moya).
Por BBC News Mundo

La red ferroviaria de alta velocidad de España fue durante años una fuente de orgullo nacional. Sin embargo, un 2026 marcado por la tragedia, con dos accidentes con un total de más de 100 muertos en la misma línea, siembra dudas sobre la seguridad del sistema y extiende la desconfianza entre los usuarios.

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