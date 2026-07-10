00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja este viernes agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería, que se ha convertido en una tragedia sin precedentes en la zona y uno de los más graves de España. Foto: EFE/ Carlos Barba
Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja este viernes agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería, que se ha convertido en una tragedia sin precedentes en la zona y uno de los más graves de España. Foto: EFE/ Carlos Barba
Por Agencia EFE

Al menos 12 personas han fallecido y otras 23 no han sido localizadas en el incendio forestal que afecta desde anoche el sureste español, a la provincia andaluza de Almería, informó este viernes el presidente de la Junta de Andalucía (el gobierno autónomo de esa región española), Juanma Moreno.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.