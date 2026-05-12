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Acceso principal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, este miércoles. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez
Acceso principal del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, este miércoles. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez
/ Rodrigo Jimenez
Por Agencia EFE

Las autoridades sanitarias españolas confirmaron este martes el resultado positivo en hantavirus de uno de los 14 pasajeros españoles del MV Hondius que fue aislado en la víspera en una unidad de alto nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid tras empezar a manifestar síntomas.

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