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Resumen

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, al inicio de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso que debate los decretos de vivienda. (EFE/ J.J.Guillen).
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, al inicio de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso que debate los decretos de vivienda. (EFE/ J.J.Guillen).
Por Agencia EFE

La Diputación Permanente del Congreso español convalidó este jueves el decreto ley con el que el Gobierno busca hacer la vivienda más accesible y frenar la especulación, pero rechazó otro con el que el Ejecutivo pretendía introducir en España la renovación automática de los contratos de alquiler.

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