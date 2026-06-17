El juez José Luis Calama rechazó este miércoles la petición de la Fiscalía de retirar el pasaporte al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien no impuso ninguna medida cautelar tras tomarle declaración como investigado en el caso Plus Ultra.

Calama admitió que la declaración de Zapatero no ha logrado desvirtuar los indicios de criminalidad en su contra, si bien tiene en cuenta que el exlíder socialista es una persona de pública notoriedad, una circunstancia “que dificulta de manera evidente” que pueda huir de la justicia.

No atendió así el juez a ninguna de las peticiones de las acusaciones tras oír la versión del expresidente, que sólo contestó a las minuciosas preguntas del magistrado y de su abogado.

La Fiscalía y las acusaciones populares de Partido Popular (PP) y Ciudadanos habían solicitado la retirada del pasaporte -incluido el diplomático-, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado, mientras que otras cuatro acusaciones -Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum- pedían el ingreso en prisión provisional del exjefe del Ejecutivo.

Zapatero, el primer expresidente del Gobierno español imputado por la justicia, declaró ante Calama, juez de la Audiencia Nacional, en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

A ello se suma el delito fiscal y de contrabando que recientemente le imputó el magistrado por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía durante un registro, un asunto sobre el que de momento guardó silencio y prometió hablar en unos días.

Zapatero respondió durante casi tres horas, sobre todo a preguntas del juez, para negar de plano haber liderado ninguna trama de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra y sostener que únicamente hizo trabajos de consultoría para la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez.

Su declaración consistió, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, en negar las principales tesis de la investigación.

Zapatero rechazó haber influido en ninguna administración o funcionario público para que Plus Ultra recibiese el préstamo público de 53 millones de euros en 2021 y sostuvo que los 490.780 euros que el juez atribuye a comisiones es el pago de trabajos de consultoría para Análisis Relevante.

Su contrato con esta empresa, propiedad de su amigo y también investigado Julio Martínez Martínez, era verbal, explican las fuentes.

Según su relato, Zapatero actuaba como consultor experto en asuntos internacionales, sobre todo acerca de países de Latinoamérica y, además de elaborar informes, mantenía reuniones con clientes a los que asesoraba sobre este continente y acerca de inversiones, gracias a su conocimiento de política internacional, una labor que también desempeñaba para la empresa Inteligencia Prospectiva.

El expresidente explicó que su amigo Julio Martínez montó hace tiempo su consultora, que contaba con clientes finales que le encargaban trabajos, mientras que sus hijas, cuya empresa What the Fav ingresó 239.755 euros procedentes de Análisis Relevante, se dedicaban al marketing e intervenían en el diseño.

A Zapatero, sobre el que también hay sospechas respecto a su posible influencia en negocios de petróleo en Venezuela o en operaciones internacionales de oro o divisas, le hicieron además alguna pregunta sobre un empresario interesado en comprar crudo y dijo al respecto que no sabía nada.