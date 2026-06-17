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El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia de Madrid el 17 de junio de 2026 para ser interrogado por un juez en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias. (Foto de Thomas COEX / AFP).
El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia de Madrid el 17 de junio de 2026 para ser interrogado por un juez en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias. (Foto de Thomas COEX / AFP).
/ THOMAS COEX
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El juez José Luis Calama rechazó este miércoles la petición de la Fiscalía de retirar el pasaporte al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien no impuso ninguna medida cautelar tras tomarle declaración como investigado en el caso Plus Ultra.

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