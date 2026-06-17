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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. Foto: EFE/ J.J.Guillen
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. Foto: EFE/ J.J.Guillen
Por Agencia EFE

La Fiscalía solicitó este miércoles al juez que investiga al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que le retire los pasaportes, incluido el diplomático, le prohíba salir de España y que comparezca en el juzgado cada 15 días, mientras que el exmandatario defendió su inocencia y dijo que “la verdad se abrirá paso”.

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