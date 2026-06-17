La Fiscalía solicitó este miércoles al juez que investiga al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que le retire los pasaportes, incluido el diplomático, le prohíba salir de España y que comparezca en el juzgado cada 15 días, mientras que el exmandatario defendió su inocencia y dijo que “la verdad se abrirá paso”.

Zapatero, el primer expresidente del Gobierno español imputado por la justicia, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, a los que se suman un delito fiscal y de contrabando por unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

El juez Calama celebró una vistilla sobre medidas cautelares tras tomar declaración como investigado en el caso Plus Ultra durante casi tres horas a Zapatero, exlíder del Partido Socialista (PSOE), el mismo al que pertenece el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

A la petición de la Fiscalía Anticorrupción se adhirió el opositor Partido Popular (PP, derecha), que coordina la casi decena de acusaciones populares personadas en la causa, si bien también trasladó al juez la petición de otras acusaciones, como Hazte Oír, Iustitia Europa o Liberum, que reclaman prisión provisional para el expresidente.

El juez sitúa a Zapatero en el “vértice” de una trama de tráfico de influencias para la que aportaría sus “contactos institucionales y empresariales de alto nivel” de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Como hizo al conocerse su imputación, Zapatero insistió ante el extenso interrogatorio del juez en que no ha influido ante ninguna administración pública en favor de Plus Ultra, negando así la principal tesis de la investigación, según apuntan fuentes jurídicas consultadas por EFE.

El expresidente eludió pronunciarse ante el juez sobre las numerosas declaraciones de directivos de Plus Ultra que fueron halladas en el móvil de un accionista, Rodolfo Reyes, y que una agencia estadounidense entregó a la Policía Nacional este año.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. Foto: EFE/ J.J.Guillen

El juez, en un interrogatorio muy minucioso, intentó preguntarle sobre estas comunicaciones, donde se hablaba de “tocar puertas” y “pedir ayuda a Zapatero” para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros que acabó consiguiendo la aerolínea en 2021, según las fuentes.

A los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental se suma el delito fiscal y de contrabando que recientemente le imputó el magistrado por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía durante un registro.

El exlíder socialista declinó también dar por el momento explicaciones sobre esas joyas, un asunto sobre el que dijo que hablará en una semana o diez días.

Defiende su inocencia

En un comunicado difundido tras su declaración, Zapatero reivindicó su inocencia, aseguró que siempre ha actuado “con decencia y honradez”, y pidió a los ciudadanos que confíen en él porque, según dijo, “la verdad se abrirá paso”.

Explicó que ha presentado al tribunal “una autorización universal voluntaria” para demostrar que no tiene fuera del país sociedades, dinero, productos financieros u otros activos con titularidad suya directa o indirecta.

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“No tengo absolutamente nada fuera de España”, subraya en el comunicado.

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, remarca el expresidente.

Asegura que, cuando uno se sabe “completamente inocente” y confía plenamente en la Justicia, “lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada” si cree las cosas que se afirman sobre él.

Por ese motivo se dirige a todos esos ciudadanos y les pide confianza: “No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán”, concluye.