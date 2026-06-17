El ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este miércoles en un comunicado haberse conducido siempre “con decencia y con honradez”, tras declarar durante más de tres horas ante el juez por un asunto de tráfico de influencias y corrupción.

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido”, insistió el socialista Zapatero, primer ex jefe de Gobierno español en ser investigado por la justicia.

El ex mandatario abandonó la Audiencia Nacional de Madrid a las 11H00 GMT en el vehículo negro que lo había traído, y a la espera de saber si el juez dicta medidas cautelares.

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“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada”, añadió en su comunicado el ex político socialista, después de negar ante el juez cualquier irregularidad.

Figura de gran influencia en la izquierda española y cercano al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Zapatero pidió “confianza” a sus “conciudadanos y conciudadanas”.

“No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán”, sentenció.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. Foto: EFE/ J.J.Guillen

La investigación contra Zapatero se inscribe en el llamado caso “Plus Ultra”, que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.

El juez José Luis Calama acusa al que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 de ser el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para cobrar sobornos.

Además, durante la investigación se hallaron en su caja fuerte joyas por valor de más de 1,3 millones de euros, según los expertos, cuyo origen sin acreditar le ha valido ser investigado también por fraude fiscal.