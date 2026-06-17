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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. Foto: EFE/ J.J.Guillen
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. Foto: EFE/ J.J.Guillen
Por Agencia AFP

El ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este miércoles en un comunicado haberse conducido siempre “con decencia y con honradez”, tras declarar durante más de tres horas ante el juez por un asunto de tráfico de influencias y corrupción.

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