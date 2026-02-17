Detenido en Madrid un pandillero peruano conocido como “el hombre de los mil nombres”

Escuchar
Detenido en Madrid "el hombre de los mil nombres", miembro de la pandilla peruana "Los Terribles del 17". Foto: Captura de vídeo / EFE
Por Agencia EFE

La Policía española ha detenido en Madrid a un fugitivo reclamado en Perú, miembro de la banda ‘Los terribles del 17’ y que es conocido en su país como “el hombre de los mil nombres”, debido a que se borró intencionadamente sus huellas dactilares para usurpar otras identidades.

