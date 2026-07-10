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Varios focos en el incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería, con un balance provisional de 12 personas fallecidas, ocho heridas y 19 desaparecidas. Foto: EFE/ Carlos Barba
Varios focos en el incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería, con un balance provisional de 12 personas fallecidas, ocho heridas y 19 desaparecidas. Foto: EFE/ Carlos Barba
Por Agencia EFE

Diez de los doce fallecidos en el incendio que desde el jueves afecta al municipio español de Los Gallardos, en la provincia suroriental de Almería, son extranjeros, indicó este viernes el consejero de Presidencia de la comunidad de Andalucía, Antonio Sanz, a falta de la identificación definitiva.

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