Este domingo 29 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales de España, que podrían significar el fin del gobierno de Pedro Sánchez tras ocho años y el regreso al poder del Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Hasta el momento, la mayor parte de las encuestas sitúan a Núñez Feijóo en la primera posición de la carrera electoral, aunque dichos estudios dan cuenta de que Sánchez se ha acercado de forma progresiva al candidato derechista.

El sondeo de Sigma Dos para el diario El Mundo otorga al presidente del Partido Popular un 31,5% de la intención de voto, mientras que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente de Gobierno alcanza un 28% de la preferencia electoral.

En la tercera ubicación se encuentra la agrupación de línea conservadora dura Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, que suma un 18,3% y se ubica por delante del Frente Amplio, coalición de izquierda progresista encabezada por Ada Colau, a la que se adjudica un 7,1% de los posibles votos.

Al tener España un sistema parlamentario, con el sufragio ciudadano no se elige directamente al presidente, sino que se determina la composición de las Cortes Generales, órgano legislativo de dicho país. El Congreso de los Diputados, como se conoce a la cámara baja, es el responsable de determinar quién será el presidente.

En primera instancia un candidato es investido como presidente si logra un mínimo de 176 votos de los 350 diputados. De no alcanzar ese número, se realiza una segunda votación 48 horas después, donde únicamente basta tener mayoría simple.

Vista del hemiciclo del Congreso de los Diputados de España. (Foto: EFE/ Javier Lizón) / Javier Lizón

Si el primer candidato no logra imponerse tras estas dos votaciones, el rey de España puede proponer más rondas de consulta y sugerir otros nombres. De no llegar a ningún acuerdo en los dos siguientes meses, se disuelven las Cortes Generales y se llama a nuevas elecciones, por lo que la distribución parlamentaria es fundamental para el establecimiento de cualquier gobierno.

Si bien las proyecciones por ahora dan como ganador del voto popular a Núñez Feijóo con entre 126 y 132 asientos en la cámara de diputados, el Partido Popular necesitaría de los votos de Vox para poder conformar un gobierno.

Más allá de esta consideración, la tendencia de crecimiento ligera pero constante del PSOE hace que no pueda descartarse una victoria de la agrupación de izquierda, que se calcula que llegaría a colocar entre 112 y 118 diputados.

En cualquier escenario, es indudable que Sánchez, Núñez Feijóo y Abascal son los grandes protagonistas de la actual elección y resta por ver cuánto podría variar o mantenerse el alineamiento del electorado a pocos días de los comicios.

PEDRO SÁNCHEZ: CON CHANCE PESE A CUESTIONAMIENTOS

El gran rostro de la política española al haber estado al frente del país ibérico durante ocho años. Las encuestas sugieren que la candidatura de Pedro Sánchez todavía mantiene posibilidades; sin embargo, los pasivos arrastrados tras su larga presidencia, que incluyen graves acusaciones de corrupción contra su entorno, podrían terminar siendo un obstáculo insalvable para el líder del PSOE.

Pedro Sánchez, presidente de España y líder del PSOE llegando al debate de la semana pasada donde se encontró con Alberto Núñez Feijóo. (Foto de BURAK AKBULUT / Anadolu vía AFP) / BURAK AKBULUT

Nacido en 1972 de dentro de una familia de acomodada de Madrid, Sánchez es economista de formación y su actividad privada se situó entre las organizaciones sin fines de lucro, la consultoría económica y la docencia universitaria.

El actual secretario general del PSOE se afilió a dicha agrupación en 1993 e inicialmente fue asesor de otras figuras partidarias. Sánchez lograría su primer nombramiento en el Estado en el 2004, cuando logró ser concejal de Madrid por el Partido Socialista Obrero, aunque sin ser elegido debido a que ingresó al cargo para reemplazar a la renunciante Elena Arnedo.

Aunque Sánchez intentaría llegar al Congreso de los Diputados por cuenta propia, su ingreso a Poder Legislativo español sería nuevamente como sustituto. En 2009 el político izquierdista tomó el asiento que dejó tras su renuncia el exministro Pedro Solbes, haciendo lo mismo en 2013 al cubrir el curul dejado por Cristina Narbona, quien dejó de ser diputada para ocupar otros cargos del aparato estatal español.

Este último periodo coincidió con el ascenso de Sánchez al interior del PSOE, cuando el partido le confió la coordinación de su Conferencia Política, posición desde la cual el actual presidente de Gobierno de España formó una amplia base de contactos y relaciones.

Tan solo un año más tarde, el madrileño logró convertirse en secretario general del Partido Socialista al presentarse como una figura de renovación tras la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba. Con esa baza, Pedro Sánchez fue candidato en las elecciones generales de 2015 y 2016, pero sufrió un durísimo revés, ya que su agrupación llegó a mínimos históricos de votación en ambas ocasiones.

Pedro Sánchez durante su mitin de cierre de campaña en Getafe, el 21 de julio de 2023. (Foto de JAVIER SORIANO / AFP). / JAVIER SORIANO

Lo anterior generó una crisis interna en el PSOE que terminaría con Sánchez dejando la dirección partidaria. Pese a lo anterior, el exdiputado seguía siendo popular entre las bases y terminó retornando a la secretaría general en mayo del 2017, remodelando el aparato partidario para cimentar un liderazgo que mantiene hasta el presente.

Finalmente, PSOE lograría ganar las elecciones posteriores a la moción de censura contra Mariano Rajoy, con lo que Pedro Sánchez se convirtió en presidente de Gobierno de España en el 2018.

Desde entonces, el líder de los socialistas se ha mantenido en el cargo, logrando imponerse en los comicios del 2019 y logrando los apoyos parlamentarios suficientes para ser mantenerse en el cargo en 2023, pese a que el PP fue la agrupación más votada de las elecciones generales.

La agenda gubernamental de Sánchez ha incluido un incremento del sueldo mínimo en más del 20%, la equiparación de los permisos parentales entre hombres y mujeres junto a otras reformas laborales. Los analistas consideran a Sánchez un auténtico equilibrista político, que ha logrado mantenerse en el poder a pesar de haber enfrentado severos cuestionamientos y contextos parlamentarios cambiantes.

Lo anterior no ha impedido que la gestión de Pedro Sánchez dé muestras de desgaste, que vio en el adelanto de las elecciones generales a este 29 de noviembre la única vía posible de repliegue y reorganización de los socialistas para impedir volver a las votaciones mínimas que registraron hace una década.

Además de la crisis de la vivienda en España y una creciente necesidad de gobernar a través de decretos, el gobierno del PSOE ha tenido que enfrentar las investigaciones en contra de la familia y los allegados de su líder.

Entre estas últimas se encuentra el Caso Koldo, trama de corrupción que derivó en la pena de cárcel para José Luis Ábalos y Koldo García, considerados hombres de confianza del presidente español. Asimismo, hay procesos judiciales por adjudicaciones sospechosas a favor de Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del mandatario, respectivamente.

José Luis Ábalos fue ministro de Transportes de Pedro Sánchez. (Foto: OSCAR DEL POZO, Javier SORIANO/ AFP)

Pedro Sánchez ha intentado ser autocrítico y ha admitido “haber confiado en las personas equivocadas”, pero ha negado cualquier implicación directa en los hechos. Adicionalmente, la oposición y sectores conservadores han cuestionado la política de indulto contra los líderes independentistas catalanes del líder del PSOE, lo han responsabilizado de incumplir sus promesas de acceso a la vivienda para la población joven y la gestión migratoria, con el foco reciente en la crisis de Ceuta.

A esto se agregan las críticas al interior del propio PSOE, con dirigentes históricos y líderes locales mostrándose contrarios a las alianzas con los sectores independentistas, manifestando su rechazo a una conducción partidaria que sienten cada vez más individualista y con menor apertura a la crítica. A esto se suma que los cuadros autonómicos ven con preocupación el terreno perdido en las elecciones del 2023.

Qué propone ahora

En la actual campaña presidencia, Sánchez ha apostado por un discurso enfocado en el acceso a la vivienda, prometiendo —con una reforma constitucional de por medio— incrementar en 100.000 residencias el parque disponible bajo iniciativa estatal.

Este desarrollo inmobiliario estaría acompañado de un nuevo marco legal de regulación de los alquileres y con el que también se buscará frenar la adquisición especulativa de inmuebles. Como contrapeso, el líder socialista propone reforzar el sistema de juicios rápidos contra la ocupación ilegal.

También son puntos claves del programa gubernamental de Sánchez los incrementos de impuestos a empresas e individuos de altos ingresos, que llegarían a ser hasta del 35% para las rentas de capital superiores a los 300.000 euros anuales. La tributación sobre el patrimonio para las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial también supone un aumento considerable, según el programa de los socialistas.

Un campamento de manifestantes contra la crisis de vivienda en España, en Madrid, el 30 de septiembre del 2026. (AP foto/Manu Fernández)

En materia migratoria, otro de los grandes focos de interés electoral, el PSOE propone un plan de integración para extranjeros a través de una inyección de 500 millones de euros, señalando que se trata de una medida necesaria para paliar la baja natalidad y mitigar un posible escenario de colapso demográfico.

Sánchez también propone ampliar planillas en sectores estatales como el Poder Judicial, limitar la privatización de la salud y blindar el sistema de pensiones. A esto se suman otros planteamientos como reforzar el derecho al aborto en la Constitución, leyes contra la trata y prostitución, además de la reducción del tiempo de trabajo.

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO: LIDERAZGO A PRUEBA

El presidente del Partido Popular se presenta por segunda ocasión a las elecciones generales en un contexto que hasta ahora parece mostrarse favorable para él, según la mayor parte de los sondeos de España.

Núñez Feijóo nació en 1961 en el seno de una familia obrera y es oriundo de la provincia gallega de Orense, viviendo sus años formativos en un entorno rural. Posteriormente se marcharía a la capital autonómica para sus estudios superiores, cursando derecho en la Universidad de Santiago de Compostela.

Reportes de la prensa española indican que el líder del PP inicialmente pensaba en ser juez, pero optó por un camino laboral más directo ante apuros económicos familiares surgidos mientras preparaba su postulación. Durante un periodo de seis años que se extendió hasta 1991, Núñez Feijóo laboró como funcionario administrativo de la Junta de Galicia.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras el cara a cara electoral celebrado en Madrid, el 19 de noviembre de 2026. (Foto: Juanjo Martín / EFE)

Este último año es considerado el punto de partida de su carrera política, cuando fue designado como secretario técnico de la Consejería de Agricultura de la comunidad gallega y poco después de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

A lo largo de esta época también fue puesto al mando del Servicio Salud de la región, lo que sería el precedente inmediato de su llegada al gobierno central. En 1996, el funcionario gallego fue nombrado por el gobierno de José María Aznar como secretario general de Asistencia Sanitaria y presidente del Instituto Nacional de Salud (Insalud), permaneciendo en el cargo por cuatro años.

Independientemente de su cercanía a las gestiones del Partido Popular, hasta ese momento Alberto Núñez Feijóo se había mantenido nominalmente como funcionario independiente, pero terminaría afiliándose a la agrupación derechista en el 2000, año en el que también asumió la dirección de la Sociedad Estatal de Correos. A lo largo de esa década también ocupó más cargos directivos en el gobierno de su región natal y fue diputado autonómico.

En el frente interno del PP, Núñez Feijóo escaló rápidamente en la estructura local y fue elegido presidente de la agrupación en Galicia en enero del 2006. Tres años después, se convirtió en presidente de la Junta de Galicia, encabezando el gobierno autonómico durante cuatro mandatos entre 2009 y 2022.

El líder del partido opositor derechista español Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, levanta el pulgar durante el mitin de cierre de campaña en La Coruña el 21 de julio de 2023. (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP). / MIGUEL RIOPA

A inicios de esta década el PP atravesó una caótica lucha por el poder interno que culminó en la marcha de Pablo Casado y su cúpula. Fue en este escenario que se produjo el ascenso definitivo de Núñez Feijóo, quien fue elegido presidente del partido en un Congreso Extraordinario realizado en Sevilla el 2 de abril del 2022.

A partir de este periodo el político gallego fue el líder de la oposición y emprendió una reorganización de su agrupación, que logró una amplia victoria en las elecciones autonómicas y municipales del 2023. El entusiasmo por esa campaña se vería opacado por los posteriores comicios generales de ese mismo año, en los que el PP lideró la votación, mas no logró la investidura de su líder por falta de apoyos parlamentarios y Pedro Sánchez permaneció en el Palacio de La Moncloa.

Este duro revés generó objeciones al liderazgo del abogado gallego dentro del PP, señalándose como un error su ausencia en el último debate de aquella campaña y apuntando a la incapacidad de concertar alianzas con otras agrupaciones distintas de Vox.

Las actuales elecciones, con un Sánchez más debilitado institucionalmente, pondrán a prueba nuevamente a Alberto Núñez Feijóo de cara al electorado y su propio partido.

El presidente del Partido Popular no ha estado exento de controversias de cara a la opinión pública, siendo una de las más importantes la publicación en 2013 de una fotografía donde aparecía en un yate al lado del narcotraficante y contrabandista Marcial Dorado.

El contacto del presidente del Partido Popular con el traficante Marcial Dorado ha sido objeto de críticas frecuentes de sus adversarios. (Foto: EFE/Daniel González).

Este hecho ha sido uno de los principales focos de los ataques de los adversarios del candidato del PP, quien llegó a admitir que mantuvo una “amistad superficial” con el contrabandista en los años 90 y que sí hubo vínculos entre las empresas de Dorado con la Junta de Galicia. No obstante, Núñez Feijóo matizó estas últimas declaraciones comentando que estos nexos se produjeron cuando sus adversarios se encontraban al frente de su comunidad autónoma.

Paralelamente, la gestión regional del presidente del Partido Popular ha sido blanco de cuestionamientos, sobre todo en materia sanitaria, pues se le ha acusado de reducir las camas hospitalarias en el Servicio Gallego de Salud y comprometer el primer nivel de atención.

El escrutinio de los detractores de Núñez Feijóo en este rubro también apunta a presuntos sobrecostes de un hospital en Vigo y su mala relación con los gremios locales de salud.

En el ámbito de la derecha española, los sectores moderados ven con disgusto el acercamiento funcional del líder gallego con Vox, considerando dicha estrategia como potencialmente peligrosa para ganarse al electorado neutro.

El programa de Núñez Feijóo

Las propuestas electorales del Partido Popular en los actuales comicios parten de una agenda tributaria centrada en la eliminación y reducción escalonada del impuesto a la renta personal para los trabajadores más jóvenes y eximir de este a quienes cobren el sueldo mínimo. Dentro de este apartado, Núñez Feijóo plantea una reducción considerable al impuesto al valor añadido (IVA) para alimentos esenciales y que este también no sea aplicable a autónomos que ingresen menos de 85.000 euros al año.

Núñez Feijóo propone mayores controles migratorios. (Foto: UGC / UGC / AFP) / -UGC

En materia de vivienda, el plan PP afirma que promoverá la construcción de un millón de viviendas a través de una ley que acelere el otorgamiento de licencias para edificaciones. A esto se suman la derogación de la Ley de Vivienda y el control de precios, ayudas a menores de 40 años para comprar su primera casa y una nueva normativa para retirar a ocupantes ilegales de inmuebles en 48 horas.

El programa de Núñez Feijóo incluye también una serie de reformas legales para retirar la Ley de Amnistía del gobierno de Sánchez y reestablecer el delito de sedición en el Código Penal. Adicionalmente, el PP busca una reforma del Poder Judicial y dar prioridad al Tribunal Supremo por delante del Constitucional como instancia.

En lo referente a la gestión migratoria, Alberto Núñez Feijóo apuesta por mayores controles, sobre todo en Ceuta y Melilla, prometiendo la devolución de inmigrantes en situación irregular en un plazo de siete días y la creación de centros de retorno en terceros países.

SANTAIGO ABASCAL: LEJOS, PERO CON VOTO DIRIMENTE

El presidente de Vox suma su sexta candidatura general desde el 2015, con su partido ubicándose como tercera fuerza electoral a la luz de los últimos estudios de intención de voto. Pese a sus escasas posibilidades de alcanzar la presidencia, una potencial victoria del PP pondría todas las miradas sobre Abascal y su agrupación de cara a una alianza gubernamental.

Las encuestas estiman que Vox alcanzaría entre 57 y 62 escaños en el Congreso de los Diputados, que serían decisivos para que el Partido Popular alcance los 176 votos parlamentarios necesarios para lograr la investidura de Núñez Feijóo. Queda por ver cuánto se negociaría en el camino.

El líder del partido español Vox, Santiago Abascal, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/ Chema Moya)

La historia de Vox está entrelazada inevitablemente con la de Santiago Abascal, que es uno de los fundadores de la agrupación y desde los inicios de esta sido su figura más reconocible.

El líder ultraconservador nació en Bilbao (1976) y su entorno siempre estuvo vinculado a la derecha española, al ser su padre dirigente de Alianza Popular y de su agrupación sucesora, el Partido Popular. Esta afiliación dentro del País Vasco le valió al progenitor de Abascal amenazas del grupo terrorista ETA, con amenazas e incluso intentos de asesinato, según ha relatado el iniciador de Vox.

Santiago Abascal se inscribió en el PP cuando tenía unos 18 años y llegó a ocupar cargos de dirigencia de juventudes en su comunidad autónoma. Hacia el 2003, el político derechista culminó sus estudios de Sociología en la Universidad de Deusto en Bilbao.

La trayectoria de Abascal se enmarca directamente en la función pública, registrando como única experiencia privada el emprendimiento de un local franquiciado de Heineken, proyecto que culminaría en 2007, apenas un año después de su creación.

Santiago Abascal junto a Ignacio Garriga durante la campaña electoral regional de 2021. (Foto: Pau BARRENA / AFP) / PAU BARRENA

Más fructífero fue su desempeño político, pues en 1999, a los 23 años, asumió su primer cargo público institucional como concejal del pequeño municipio de Llodio y por esta época también fue elegido para el Parlamento Vasco, del que formó parte entre 2004 y 2009.

El ideario nacionalista de Santiago Abascal ya por ese entonces era notorio y bajo este fue uno de los promotores de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) en 2006, siendo presidente esta entidad durante ocho años. De forma paralela, las buenas relaciones que mantenía la exministra Esperanza Aguirre le valieron ser nombrado director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid cuatro años más tarde.

No obstante, Abascal se daría de baja del PP en noviembre del 2013 en medio del gobierno de Mariano Rajoy, alegando una “profunda decepción” con la gestión del por entonces líder de aquel partido y lo que llamó una “traición a los valores” de la agrupación. Un mes más tarde, el político vasco y otros disidentes del Partido Popular fundarían Vox.

La nueva agrupación, ubicada más a la derecha que el PP, se posicionó desde el inicio con un marcado discurso nacionalista, conservador en lo social y centralista desde la parcela administrativa. En lo económico, la organización política abogaba por un enfoque liberal, de desregulación administrativa y contracción del gasto estatal.

Abascal fue militante del Partido Popular durante varios años. (Foto: EFE/ Chema Moya)

La primera candidatura de Abascal sumó un ínfimo 0,24% en los comicios del 2015 y mantuvo números similares al año siguiente, pero tendría una irrupción inesperada en la campaña del 2019, cuando superó el 10% de los votos. Vox tendría su mejor desempeño en 2023 cuando registró un 15% de la preferencia, aunque retrocedería hasta el 12% en las siguientes elecciones generales.

Lo anterior no ha impedido que Vox se haya mantenido como un actor importante de la política de España, concentrando parte del descontento de la ciudadanía contra los dos partidos tradicionales, que hasta ahora se han repartido el poder desde que la democracia retornó al país europeo.

No obstante, Santiago Abascal también ha sido objeto de señalamientos en la década que lleva al mando de Vox, sobre todo en lo que respecta a las finanzas de su partido.

Reportes periodísticos de EFE y otros medios indicaron que la agrupación habría desviado cerca de 13 millones de euros de sus fondos hacia a la Fundación Disenso, presidida por el mismo Abascal. La situación es llamativa debido a que el 74% de los ingresos de Vox proceden de las subvenciones que el Estado español otorga a los partidos políticos.

Por otro lado, Vox ha recibido dos multas relevantes del Tribunal de Cuentas de España por la recaudación de donaciones de procedencia discutida, aunque estas sanciones serían anuladas por el Tribunal Supremo del país ibérico en 2025 y este año, respectivamente.

El líder de Vox, Santiago Abascal, marchando junto a otros dirigentes del partido, en una manifestación organizada por la Sociedad Civil Española, el 23 de mayo de este año. (Daniel González / EFE) / Daniel Gonzalez

El recorrido laboral del líder vasco de derecha también ha sido fuente de críticas por parte sementos de ambos espectros de la política española, que frecuentemente lo acusan de no tener coherencia discursiva al haber pasado casi toda su vida adulta ocupando cargos públicos y en entidades que operan gracias a subvenciones, pese que Abascal defendiende con insistencia la reducción del Estado y los recortes a la financiación pública de diversas iniciativas.

Cuestionamientos adicionales mencionan que su liderazgo al interior de Vox se ha vuelto cada vez más personalista, al punto de que muchos cuadros fundadores de relevancia terminaron abandonando el partido.

Propuestas en línea con el discurso

El programa electoral de Abascal para este año se ha mantenido de forma invariable dentro de sus márgenes discursivos, insistiendo en una política migratoria de línea de dura. Vox plantea la repatriación de todo inmigrante en situación irregular o que cometa delitos, junto a la prohibición en espacios públicos de velos de origen islámico como el burka y el niqab.

Dentro de este bloque temático, la campaña de Abascal ha prometido militarizar las fronteras de Ceuta y Melilla y suspender cualquier tipo de cooperación con Marruecos hasta que el país norafricano reconozca de forma clara la soberanía española sobre ambas ciudades. Vox también plantea cortar la financiación de las entidades no gubernamentales que considere como promotoras de incentivar la inmigración ilegal.

A nivel social, Santiago Abascal ha prometido beneficios para las familias numerosas y derogar la legislación ligada al aborto y la violencia de género. Para la salud, el líder ultraconservador propone la creación de una tarjeta sanitaria única y el establecimiento de una red de centros oncológicos, mientras que en materia jurídica se opone diametralmente los indultos otorgados por Sánchez a los líderes separatistas catalanes.

La política fiscal de Vox establece reducciones de impuestos a gran escala y la reducción del gasto público “superfluo”, aunque el partido afirma que promoverá una mayor inversión en infraestructura y prevención de desastres como las inundaciones.

Para la vivienda, el plan de gobierno de Abascal, titulado “Es sentido común”, menciona que derogará la Ley de Vivienda vigente y que no se aplicará el IVA en la compra de la primera casa de familias españolas. El programa de Vox refiere que no habrá tolerancia con los “okupas”, señalando que se instaurará un desalojo exprés de estas personas en un rango menor a las 24 horas.

VIDEO RECOMENDADO