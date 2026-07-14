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Resumen

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David Sánchez, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz el pasado 9 de junio. Foto: EFE/ Jero Morales
David Sánchez, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz el pasado 9 de junio. Foto: EFE/ Jero Morales
Por Agencia EFE

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sido condenado este martes por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

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