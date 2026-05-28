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David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sale de la Audiencia Provincial de Badajoz, en Badajoz, el 28 de mayo de 2026. Foto: JORGE GUERRERO / EFE pool / AFP
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sale de la Audiencia Provincial de Badajoz, en Badajoz, el 28 de mayo de 2026. Foto: JORGE GUERRERO / EFE pool / AFP
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia EFE

Los quebraderos de cabeza del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, continúan con la apertura este jueves del juicio a su hermano David, por haber recibido presuntamente un trato de favor a la hora de conseguir un empleo público.

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