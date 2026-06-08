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El papa León XIV pronuncia un discurso, en el noveno día de su viaje apostólico de once días a África, el 21 de abril de 2026. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP
El papa León XIV pronuncia un discurso, en el noveno día de su viaje apostólico de once días a África, el 21 de abril de 2026. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia AFP

El papa León XIV afirmó este lunes ante los obispos españoles que los abusos sexuales cometidos por miembros del clero constituyen “una plaga” y llamó a la Iglesia a responder con “la escucha, la verdad, la justicia, la reparación”.

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