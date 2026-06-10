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Esta fotografía muestra al Papa León XIV saludando a un niño durante un encuentro con organizaciones benéficas diocesanas en la iglesia de Sant Augusti en Montserrat, cerca de Barcelona. Foto: Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP
Esta fotografía muestra al Papa León XIV saludando a un niño durante un encuentro con organizaciones benéficas diocesanas en la iglesia de Sant Augusti en Montserrat, cerca de Barcelona. Foto: Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP
/ SIMONE RISOLUTI
Por Agencia EFE

León XIV se ‘confesó’ este miércoles con un niño peruano, Renzo, quien le hizo un verdadero interrogatorio con preguntas personales que no dudó en contestar, hasta para hablar de fútbol en vísperas del Mundial: “El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos”.

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