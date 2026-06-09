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Esta fotografía, distribuida el 9 de junio de 2026 por The Vatican Media, muestra al Papa León XIV rezando al mediodía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona. Foto: Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP
Esta fotografía, distribuida el 9 de junio de 2026 por The Vatican Media, muestra al Papa León XIV rezando al mediodía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona. Foto: Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP
/ SIMONE RISOLUTI
Por Agencia AFP

El papa León XIV llegó este martes a Barcelona donde el miércoles celebrará una misa en la basílica de la Sagrada Familia y bendecirá la nueva torre que la convirtió en la iglesia más alta del mundo.

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