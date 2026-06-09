El papa León XIV llegó este martes a Barcelona donde el miércoles celebrará una misa en la basílica de la Sagrada Familia y bendecirá la nueva torre que la convirtió en la iglesia más alta del mundo.

El avión del papa aterrizó a las 12H45 (10H45 GMT) en el aeropuerto del Prat de la capital catalana, constató un periodista de la AFP que viaja con la comitiva papal.

El papa había despegado de Madrid, donde pronunció un discurso sin precedentes ante el Parlamento español, se reunió con víctimas de abusos sexuales por parte del clero y celebró una misa en pleno corazón de Madrid ante 1,5 millones de personas.

Este martes, cuarta jornada de su visita de siete días a España, el papa se trasladará a la catedral de la ciudad, alrededor de la cual ya se congregaban muchos fieles al mediodía.

“Él es parte de nuestra cultura ahora”, dijo a la AFP Nelly Leiva, quien portaba una bandera de Perú, nacionalidad que también tiene el papa nacido en Estados Unidos.

Por la tarde, León XIV encabezará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico.

El miércoles se reunirá con presos en una cárcel y visitará la abadía en la montaña de Montserrat, antes de la misa en la célebre Sagrada Familia.

La iglesia es una obra maestra modernista aún inacabada del venerado arquitecto Antoni Gaudí, visitada por casi cinco millones de personas el año pasado.

El papa León XIV durante su visita al parlamento en Madrid, España. Foto: EFE/EPA/Yara Nardi

La misa se celebrará exactamente 100 años después de la muerte de Gaudí, el 10 de junio de 1926.

Este ferviente católico, cuyo proceso de canonización avanza en el Vaticano, fue arrollado por un tranvía en Barcelona cuando se dirigía a rezar a una iglesia.

Tras la misa, el papa bendecirá la torre de Jesucristo, la pieza central que se eleva sobre el conjunto, que se terminó en febrero.

La torre llevó la basílica a su altura máxima, 172,5 metros, lo que la convirtió en la iglesia más alta del mundo.

Se espera que la Sagrada Familia se complete en unos diez años.