Resumen
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El papa León XIV, muy apenado por el accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España en el que han muerto 69 personas, ha trasladado su pésame y consuelo en un telegrama de condolencia enviado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y divulgado hoy por la Santa Sede.
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