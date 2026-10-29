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El papa León XIV trasladó su pésame tras el choque de trenes en Toledo, España. (Foto: EFE)
El papa León XIV trasladó su pésame tras el choque de trenes en Toledo, España. (Foto: EFE)
/ GIUSEPPE LAMI
Por Agencia EFE

El papa León XIV, muy apenado por el accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España en el que han muerto 69 personas, ha trasladado su pésame y consuelo en un telegrama de condolencia enviado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y divulgado hoy por la Santa Sede.

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