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El papa León XIV se reúne con víctimas de abusos de la Iglesia este lunes, en la Nunciatura Apostólica en Madrid, durante su visita a España. Foto: EFE/ Simone Risoluti Prensa Vaticano
El papa León XIV se reúne con víctimas de abusos de la Iglesia este lunes, en la Nunciatura Apostólica en Madrid, durante su visita a España. Foto: EFE/ Simone Risoluti Prensa Vaticano
/ Simone Risoluti Vaticano
Por Agencia EFE

El papa se reunió este lunes con seis víctimas de abusos sexuales durante una hora en la Nunciatura de Madrid, las escuchó “con afecto y atención” y les aseguró “su cercanía y la de toda la comunidad eclesial”.

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