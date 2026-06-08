El papa se reunió este lunes con seis víctimas de abusos sexuales durante una hora en la Nunciatura de Madrid, las escuchó “con afecto y atención” y les aseguró “su cercanía y la de toda la comunidad eclesial”.

Según informó la oficina de prensa del Vaticano, León XIV les ha hecho llegar su compromiso “de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y de que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro”.

“Esta tarde, 8 de junio, en la Nunciatura Apostólica de Madrid, el papa León XIV se reunió con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en España, acompañado por personal eclesial comprometido con el apoyo a las víctimas”, recoge el comunicado.

El Vaticano no ha dado más detalles de quiénes han sido las víctimas recibidas o si estaban asistidas por la asociación REPARA, puesta en marcha por el Arzobispado de Madrid.

Durante la conversación, que ha durado casi una hora, “cada una de ellas, basándose en sus propias y dolorosas experiencias personales, ofreció al papa propuestas para que la respuesta de la Iglesia ante estos trágicos casos sea más eficaz”.

“El papa escuchó con afecto y atención, les aseguró su cercanía y la de toda la comunidad eclesial, y su compromiso de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación”.

El papa León XIV pronuncia un discurso, en el noveno día de su viaje apostólico de once días a África, el 21 de abril de 2026. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP / ALBERTO PIZZOLI

Algunas asociaciones de víctimas denunciaron estos días, no obstante, haber sido excluidas de la visita papal y reclamaron no solo “buenas palabras”, sino “acciones contundentes”.

España aplica un sistema mixto acordado entre el Gobierno, la propia Iglesia y el Defensor del Pueblo y reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para los casos que hayan prescrito judicialmente.

Quienes ya han recurrido al sistema de reparación instituido por la Iglesia en 2024 (PRIVA) también podrán usarlo. Será a partir de ahora cuando las víctimas tengan que elegir si recurren al nuevo mecanismo o al eclesiástico.