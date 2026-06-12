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El papa León XIV sube al Falcon cedido por el rey Felipe VI que llevará al pontífice de regreso a Roma, tras la avería que ha sufrido el avión de Iberia que lo iba a trasladar. Foto: EFE/ Alberto Valdés
El papa León XIV sube al Falcon cedido por el rey Felipe VI que llevará al pontífice de regreso a Roma, tras la avería que ha sufrido el avión de Iberia que lo iba a trasladar. Foto: EFE/ Alberto Valdés
/ Alberto Valdés
Por Agencia EFE

El papa regresará a Roma en el avión del rey de España, Felipe VI, que el monarca le ofreció tras la avería técnica que impidió despegar al avión de Iberia que iba a trasladar a toda la delegación vaticana desde Tenerife, isla española en el Atlántico donde acabó su visita, hasta la capital italiana.

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