El papa regresará a Roma en el avión del rey de España, Felipe VI, que el monarca le ofreció tras la avería técnica que impidió despegar al avión de Iberia que iba a trasladar a toda la delegación vaticana desde Tenerife, isla española en el Atlántico donde acabó su visita, hasta la capital italiana.

El personal de la Santa Sede y los periodista que viajaban con León XIV volverán en las próximas horas en un nuevo avión que la compañía Iberia ha enviado desde Madrid.

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La aeronave original en la que tenía que viajar el séquito era el Airbus A320 Parque Nacional Picos de Europa de Iberia, que tenía que despegar a las 15:20 hora local (14:20 GMT), aunque ya llevaba una hora de retraso acumulado por los últimos actos del pontífice.

Poco antes de las 16:30 hora local (15:30 GMT), el papa descendió del avión, acompañado por el rey Felipe VI, que había vuelto a la terminal tras haberlo despedido a pie de pista minutos antes.

Juntos bajaron de la nave y regresaron conversando y con gesto relajado.

El comandante informó al pasaje de una incidencia técnica y minutos después precisó que se iba a remolcar el aparato para colocarlo contra el viento, con el objetivo de “intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se pudo producir por el viento en cola”, explicó.

El airbus A320 "PN Picos de Europa", de la compañía aérea Iberia, que en la mañana de este viernes trasladó al papa León XIV y su séquito desde la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, hasta el aeropuerto de Tenerife Norte y que esta tarde tuvo un fallo técnico que impidió que trasladara al Pontífice de regreso a Roma. En la imagen, despegue del avión de la Base Aérea de Gando. Foto: EFE/Quique Curbelo

Fuentes del Vaticano informaron de que el papa y su séquito más cercano despegarán en torno a las 18:00 hora local (17:00 GMT) en el avión que le ofreció el rey de España y que prevé llegar a la capital italiana a las 23:00 horas.

Mientras, el resto del pasaje que viajaba con él desembarcó del avión, entre ellos algunos de los cardenales que acompañaban al pontífice, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Durante la espera, los asistentes del vuelo repartían agua a los periodistas y al resto del séquito del Vaticano.