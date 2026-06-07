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El papa León XIV saluda desde el papa móvil camino a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi, este domingo, en Madrid. (EFE/VATICAN MEDIA).
El papa León XIV saluda desde el papa móvil camino a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi, este domingo, en Madrid. (EFE/VATICAN MEDIA).
Por Agencia AFP

Más de 1,2 millones de personas inundaron las calles del centro de Madrid este domingo para asistir a una misa oficiada por el papa León XIV, quien llamó a renovar la fe católica en su segunda jornada en España.

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