Las encuestas publicadas este domingo en España pronostican que los conservadores del Partido Popular (PP) ganarían las elecciones generales del 29 de noviembre, pero sin mayoría absoluta, así que necesitarán la colaboración de Vox (extrema derecha) para gobernar.

A una semana de la votación, el líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perdería el poder, según las prospecciones electorales de varios periódicos.

El Partido Socialista (PSOE) quedaría en segunda posición y no podría sumar diputados suficientes en el Congreso con el Frente Amplio de izquierdas y los pequeños partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, una fórmula utilizada por Sánchez hasta ahora para gobernar en minoría desde 2018.

Entre otros medios, el sondeo de Sigma Dos para El Mundo apunta que el PP de Alberto Núñez Feijóo obtendría el 31,5 % de los votos; el PSOE de Sánchez sacaría el 28 %; Vox, que lidera Santiago Abascal, estaría en el 18,3 %; y Frente Amplio (Ada Colau), en el 7,1 %.

Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular (PP) de la oposición española, se toma una selfie con una simpatizante durante un mitin electoral en la plaza de toros de Valencia, el 21 de noviembre de 2026. (Foto de JOSE JORDAN / AFP). / JOSE JORDAN

Con estos porcentajes, los conservadores obtendrían entre 126 y 132 de los 350 diputados del Congreso, que es la cámara que elige al presidente del Gobierno, y los socialistas lograrían entre 112 y 118.

La extrema derecha (Vox), tercera fuerza parlamentaria, ocuparía entre 57 y 62 escaños; y el Frente Amplio obtendría 12 parlamentarios.

El bloque de la derecha también llegaría a la mayoría absoluta, aunque más ajustada, según los últimos datos del sondeo continuo de 40dB para el diario El País y la cadena radiofónica SER. En este caso, los socialistas estarían muy cerca de los conservadores del PP en intención de voto porcentual.

En concreto, el PP obtendría el 31,9 % de los sufragios (127–138 escaños); los socialistas, el 31,6 % (119–130); Vox, el 16,9 % (49–59); y el Frente Amplio, el 3,6 % (5–6).

También las encuestas de ABC, La Vanguardia y El Español dan vencedor al PP y auguran un gobierno de los conservadores con apoyo de la extrema derecha, a la espera de los sondeos que puedan publicarse este lunes, último día que lo permite la ley.