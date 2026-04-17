Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

María Corina Machado durante el acto de entrega de la Llave de Oro de Madrid, este viernes en Casa de la Villa. Foto: EFE/Kiko Huesca
María Corina Machado durante el acto de entrega de la Llave de Oro de Madrid, este viernes en Casa de la Villa. Foto: EFE/Kiko Huesca
/ Kiko Huesca
Por Agencia EFE

El rey de España, Felipe VI, felicitó a la opositora venezolana María Corina Machado, premio nobel de la paz, en una carta privada cuando se le concedió este galardón el pasado mes de octubre, según confirmaron este viernes fuentes de la Casa Real.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.