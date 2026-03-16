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El rey Felipe VI de España observa antes de una cena de gala en el Palacio Real de Madrid el 26 de noviembre de 2025. El monarca admitió el 16 de marzo de 2026 que hubo muchos "abusos" durante la conquista española de América. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP).
El rey Felipe VI de España observa antes de una cena de gala en el Palacio Real de Madrid el 26 de noviembre de 2025. El monarca admitió el 16 de marzo de 2026 que hubo muchos "abusos" durante la conquista española de América. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP).
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia EFE

El rey Felipe VI aseguró este lunes en Madrid que hubo “mucho abuso” en la conquista de América y aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, “obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”, aunque indicó que deben ponerse en su justo contexto.

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