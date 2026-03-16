El rey Felipe VI aseguró este lunes en Madrid que hubo “mucho abuso” en la conquista de América y aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, “obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”, aunque indicó que deben ponerse en su justo contexto.

El rey hizo estas declaraciones durante una visita no oficial a la exposición ‘La mujer en el México indígena’, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo junto con el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, que fueron publicadas en redes sociales por la Casa Real.

Durante el recorrido por la muestra, el monarca consideró no obstante que hay que conocer estos hechos “en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”.

PUEDES VER: Kast se reúne con el rey Felipe VI y otros jefes de Estado que acuden a su investidura

Y así, “sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día”, recalcó el monarca.

“Es decir, los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso (…) Y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, indicó el rey.

Esta muestra, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, el Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), profundiza en el contexto social de las mujeres indígenas desde época prehispánica.

En conversación con el embajador, el monarca resaltó la importancia de traer a España esta exposición, un testimonio del México antiguo, “de las culturas que son lo que hoy es México. Porque es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con españoles”.

El Rey Felipe VI, junto al embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, visita este lunes la exposición. Foto: EFE/José Jiménez Casa De S.M. El Rey

Añadió que estas exposiciones demuestran cómo las civilizaciones se han encontrado con sus momentos de lucha, de conflicto y de controversia, además de destacar la necesidad de que la juventud a ambos lados del Atlántico conozca el peso del conocimiento antiguo “para apreciarse a sí misma”, ya que “al fin y al cabo, esa cultura mestiza que nace ahí, en América, es lo que nos define hoy”.

Por su parte, el embajador de México destacó la grandeza de los pueblos originarios y la historia compartida de ambos pueblos.

Acompañado también por el director de la AECID, Antón Leis; por el catedrático de Antropología de la Universidad Complutense, Andrés Ciudad, y la directora del Museo Arqueológico Nacional (MAN), Isabel Izquierdo, Felipe VI conoció el protagonismo de las mujeres de la época a través de objetos que van desde la pareja de guerreros de Tehuacán, la sacerdotisa de Palenque o un portaincensario maya, entre otras piezas.

Esta muestra forma parte de un proyecto de España y México que quiere reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias.

Unos vínculos de los que habló el pasado enero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando consideró un “símbolo” la presencia de los reyes de España en el pabellón mexicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), lo que a su juicio evidenciaba que “están con los pueblos originarios”.

No obstante, la gobernante mexicana insistió en la importancia que a su juicio tendría el reconocimiento de las consecuencias que tuvo la conquista para los pueblos originarios por parte de España, una época histórica que fue “muy violenta”.

Antes, el ministro de español de Exteriores, José Manuel Albares, ya había afirmado que a lo largo de la historia compartida entre ambas naciones “ha habido dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios mexicanos y que es “justo reconocerlo y lamentarlo”.

México había solicitado al rey de España que pidiera perdón por esos hechos a través de una carta por parte del entonces presidente López Obrador (2018-2024) que nunca fue respondida, por lo que Sheinbaum no invitó al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024, mientras que el Gobierno español decidió no enviar ningún representante en señal de protesta.

VIDEO RECOMENDADO