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Ciudadanos peruanos residentes en España votan con motivo de las elecciones generales en el Perú en urnas habilitadas hasta las 19:00 horas, este domingo en el recinto Ferial de IFEMA, en Madrid. (EFE/Zipi Aragón).
Ciudadanos peruanos residentes en España votan con motivo de las elecciones generales en el Perú en urnas habilitadas hasta las 19:00 horas, este domingo en el recinto Ferial de IFEMA, en Madrid. (EFE/Zipi Aragón).
/ ZIPI ARAGON
Por Agencia EFE

Los peruanos residentes en España votan en las elecciones parlamentarias y presidenciales de este domingo preocupados por la inseguridad o la corrupción de su país y con quejas por el retraso en la constitución de varias mesas, según testimonios recogidos por EFE.

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