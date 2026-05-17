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Un ciudadano ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Sevilla, Andalucía. (EFE/ Julio Muñoz).
Un ciudadano ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Sevilla, Andalucía. (EFE/ Julio Muñoz).
Por Agencia EFE

Los conservadores del Partido Popular (PP) ganaron este domingo las elecciones de Andalucía, pero perdieron la mayoría absoluta, y necesitará negociar con Vox (extrema derecha) para seguir gobernando, mientras que la oposición socialista (PSOE) retrocedió a su peor resultado electoral en esta región de España.

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