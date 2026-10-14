icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llega a un mitin de campaña en Dos Hermanas, cerca de Sevilla, el 10 de octubre de 2026. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP).
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llega a un mitin de campaña en Dos Hermanas, cerca de Sevilla, el 10 de octubre de 2026. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP).
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia EFE

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España da vencedor al partido socialista PSOE en las elecciones del 29 de noviembre, con casi 12 puntos sobre los conservadores del PP, en su último barómetro, realizado justo después del desahucio de Maricarmen Abascal, que desató una intensa polémica política en torno a la vivienda.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.