El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España da vencedor al partido socialista PSOE en las elecciones del 29 de noviembre, con casi 12 puntos sobre los conservadores del PP, en su último barómetro, realizado justo después del desahucio de Maricarmen Abascal, que desató una intensa polémica política en torno a la vivienda.

El barómetro de octubre del CIS adjudica al PSOE, actualmente en el poder, una estimación de voto del 34 %, tres puntos más que en septiembre, mientras el PP se queda en el 22,2 %, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo, lo que eleva la ventaja de los socialistas sobre los populares a 11,8 puntos al comienzo de la precampaña

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Los ultraconservadores de Vox se consolidan en tercera posición con el 17,1 % de voto estimado (medio punto más) y la izquierda de Frente Amplio y Podemos le sigue con el 6,1 % y el 3,1 % de los apoyos respectivamente, según la encuesta realizada del 1 al 6 de octubre con 5.025 entrevistas.

El desahucio de Maricarmen, la anciana fallecida el pasado 7 de octubre, tuvo lugar el 23 de septiembre y las protestas por su caso desembocaron en acampadas por el derecho a la vivienda en varias ciudades españolas.

De izquierda a derecha, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; y el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal. (Foto de AFP). / JAIME REINA PIERRE-PHILIPPE MARCOU THOMAS COEX

En respuesta, el Gobierno presentó dos decretos ley de vivienda que los conservadores tumbaron en el Congreso, precipitando el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 5 de octubre.

La vivienda, principal problema de los españoles

La vivienda repite como el principal problema de los ciudadanos en España (55,7 %), por delante de la inmigración (20,9 %) y de la crisis económica (20,3 %), y el 82,3 % de los españoles cree que hay que priorizar el derecho a la vivienda como un derecho constitucional.

Cabe recordar que tras el anuncio de convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó ya el pasado 8 de octubre un barómetro en el que el 91 % de encuestados pedía más vivienda pública y un 76 % intervención estatal.

Tras el desahucio de Maricarmen Abascal a los 87 años de edad, recientemente fallecida, y las protestas sociales que provocó en distintas ciudades españolas y que continuarán con una huelga general por la vivienda el 11 de noviembre, el 88,9 % de los consultados asegura que ha oído hablar de este caso.

El 57,1% de los que conocen el caso de Maricarmen creen que la protección de personas vulnerables es el aspecto más importante a tener en cuenta en estas situaciones.

Más preocupación por la guerra en Oriente Medio

El 72,6 % de los entrevistados por el CIS afirma que está “muy” o “bastante” preocupado por la guerra en Oriente Medio, dos puntos y medio más que en el anterior barómetro.

Sin embargo, desciende ligeramente la inquietud por la invasión de Rusia a Ucrania, aunque todavía preocupa al 68,4 %. El cambio climático preocupa al 73,6 %.