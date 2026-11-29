La candidata del Frente Amplio de izquierdas a presidenta del Gobierno español, Ada Colau, dijo que las mujeres no van a estar “calladitas” en las elecciones generales españolas de este domingo, sino que serán “protagonistas”, porque hay “mucho en juego”, tras depositar hoy su voto en Barcelona.

En declaraciones a la prensa, opinó que estas “no son unas elecciones cualquiera”, e instó a defender “la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las pensiones y los sueldos dignos”.

“Las mujeres no solo no vamos a estar calladitas, sino que vamos a ser protagonistas y vamos a tener un protagonismo decisivo en el resultado de estas elecciones. Estoy orgullosa de ser mujer y de que esto vaya a ser así”, subrayó Colau, que fue alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023.

Aludía a sí a la polémica creada en el último debate electoral, el jueves pasado, entre los cuatro principales candidatos, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le espetó que ella había estado “calladita” sobre la gestión que hizo el gobierno español de izquierdas de las catastróficas lluvias torrenciales de hace dos años en la provincia de Valencia, que causaron más de 230 muertos.

La expresión fue ampliamente criticada como machista por utilizar ese diminutivo al dirigirse a una mujer.

Según Colau, algunos partidos “han querido incitar al odio, a la confrontación, a la polarización” durante la campaña electoral, mientras otros “han querido movilizar el voto alrededor del miedo”.

La candidata del Frente Amplio a l presidencia del Gobierno, Ada Colau vota en su colegio electoral en Barcelona, este domingo. Foto: EFE/Andreu Dalmau / Andreu Dalmau

“A mí, lo que me gustaría y lo que deseo para este país es que la ciudadanía hoy vaya en masa a votar con ilusión y con orgullo”, concluyó la política izquierdista.

Frente Amplio agrupa a varios partidos de izquierda que son socios de investidura del actual Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos Sumar, que forma parte del Ejecutivo de coalición progresista.

En estas elecciones generales anticipadas están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, y que podrán votar hasta las 20.00 horas (19.00 GMT) para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados.

El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al jefe del Ejecutivo para los cuatro años próximos.

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