Luego de una tensa jornada electoral en España, el escrutinio casi total de las urnas ha dado como ganador al derechista Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo; sin embargo, los resultados no le alcanzan para formar gobierno por sí mismo ni junto a su principal aliado, la agrupación de extrema derecha Vox.

Con el 99,31% de votos escrutados el PP obtenía 136 escaños, seguido del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez con 122, Vox aparece tercero con 33 escaños y en cuarto lugar figura Sumar de Yolanda Díaz con 31 espacios.

El Congreso de España consta de 350 escaños por lo que se requiere tener al menos 176 lugares para asegurar la formación de gobierno. La suma del PP y Vox llega a los 169 escaños, mientras que los del PSOE y Sumar alcanzan apenas los 153.

Esto quiere decir que la agrupación liderada por Alberto Núñez Feijóo fue el partido ganador pero el gobierno podría quedar en manos de Sánchez, todo dependerá de las capacidades de negociación que ambos demuestran hasta el 17 de agosto cuando se constituya el nuevo Parlamento.

El Comercio conversó con Enrique Banús, internacionalista y director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, sobre la jornada electoral de este domingo, los resultados y las eventuales negociaciones que se producirán en el país ibérico.

¿Cuál es su balance sobre la jornada electoral? ¿Podemos decir que alguien ganó realmente?

Los pequeños partidos van a jugar un papel determinante en la formación de un nuevo gobierno. Esto pone en el panorama unas negociaciones super complejas en pleno verano. Si bien está más cerca el PP de llegar a un acuerdo con Vox, después de las municipales hemos visto que tampoco es una alianza ya establecida, lo lógico es que se entienda pero no será tan sencillo como un abrazo entre hermanos. Conocemos las habilidades de Sánchez, ahora quedará por ver las capacidades de diálogo de Núñez Feijóo con grupos no muy afines, tanto ideológicamente como en intereses parciales.

Los sondeos fallaron nuevamente al respecto...

Así es, incluso los que fueron publicados luego del cierre de los colegios electorales; es decir, fueron realizados durante los últimos días y solo se pudieron publicar cuando la gente terminó de votar. Uno fue de Sigma Dos, otro de Metroscopia y el tercero de GAD3. Los tres se equivocan con bastante claridad. Sigma Dos es el más cercano al acierto, pero los otros muestran que el PP ganará con una amplia mayoría, mientras que no aciertan en los partidos tres y cuatro. Las encuestas ya llevan un tiempo siendo poco fiables. Puede que se deba a que las personas no confiesan por quién votarán o a que las encuestadoras no eligen bien a los participantes y no resultan representativos, no lo sé pero es una tendencia que merece su propio análisis.

¿Un resultado así de ajustado era lo que buscaba Sánchez al adelantar las elecciones?

Lo que Sánchez pretendía era evocar el miedo a Vox, lo cierto es que el voto a Vox ha bajado muchísimo, pero el voto del PP al mismo tiempo ha subido. Habrá que analizar si hubo una migración de votos de un partido a otro. En ese sentido, su estrategia habría tenido un éxito parcial, al rebajar el voto de Vox, pero no habría conseguido afectar al voto de la derecha como bloque. Por otro lado, la asistencia al sufragio fue 4 puntos mayor a los comicios del 2019, mucha gente votó por la mañana y a última hora para evitar la franja de más calor, así que realizarla en verano no melló en la intención de voto gracias a, creo yo, el compromiso ciudadano.

El apoyo de los pequeños partidos resulta fundamental para formar gobierno y muchos de ellos son separatistas. ¿Será un referéndum independentista requisito para dar su apoyo y, sobre todo, algún candidato estará dispuesto a aceptarlo?

Ellos desde luego tienen la llave y pondrán condiciones. Está claro que ciertos grupos como Ezquerra Republicana o Junts per Catalunya propondrán el referéndum, habrá que ver si Sánchez puede ceder tanto para seguir gobernando. Ahí se verá la capacidad negociadora de Sánchez y Núñez Feijóo, además de dónde trazará la línea roja cada uno de ellos.

¿Qué podemos esperar para los próximos días?

Seguro que muchas reuniones y negociaciones. Además, los candidatos esperarán ver qué les piden sus potenciales aliados. Los partidos pequeños plantearán su catálogo de demandas e intuyo que será de forma pública para que su electorado lo escuche. Recordemos también que España está en la presidencia de la Unión Europea y cada día sin gobierno es un día desaprovechado en ese puesto, así que se les acabaron las vacaciones a todos.

¿Qué sucede si no se consigue una alianza para formar gobierno?

No creo que suceda, me parece más probable que encuentren una fórmula de convivencia entre el PSOE y algunos partidos nacionalistas. Pero en caso no suceda y si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura, el Presidente del Congreso presenta al Rey la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones.