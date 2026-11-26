El candidato presidencial del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este jueves en el debate a cuatro a dimitir si no preside el Gobierno español tras las elecciones del próximo domingo y retó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a hacer lo mismo.

“Si no preside el Gobierno, ¿asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento? Yo sí”, afirmó Feijóo dirigiéndose a Sánchez.

El líder del PP respondió así a una insistente pregunta previa de Sánchez sobre si piensa reconocer los resultados electorales, ya que tanto Feijóo como el líder de Vox (extrema derecha), Santiago Abascal, están hablando “de pucherazo” en referencia a un posible fraude en las votaciones del domingo.

“Ponen en cuestión el censo, ponen en cuestión el voto exterior. Señor Feijóo, ¿va usted a reconocer el resultado electoral? El PSOE sí”, agregó el presidente, quien afirmó que a lo largo de la historia su partido ha reconocido siempre los resultados electorales.

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El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció el jueves 19 de noviembre que había cometido "errores" durante un tenso cara a cara televisado con su rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, que le acusó de ser un "irresponsable", a diez días de las elecciones generales. (AFP)

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