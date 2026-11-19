El líder del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó este jueves al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que afectan a su partido, por los que el mandatario pidió perdón a los ciudadanos antes de calificar a la formación de su rival como la “más corrupta del sistema político”.

En el único debate cara a cara entre ambos de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Feijóo aseguró que Sánchez convocó estos comicios, previstos en principio para 2027, porque tiene dos sumarios de financiación irregular del PSOE.

“Han hecho todo tipo de guarradas”, dijo sobre los casos de corrupción que afectan a los socialistas.

Feijóo afirmó que en sus cuatro años y medio al frente del PP no hay un sólo caso de corrupción que le afecte, mientras que Sánchez tiene -según sostuvo- 131 imputados, “más que diputados”, quince de ellos ya condenados por 24 delitos distintos que suman 1.400 años de cárcel.

“Ha sido un bochorno todo esto, a mí me daría vergüenza si fuera usted”, comentó Feijóo, quien acusó a Sánchez de haber conocido y “colocado a todos los corruptos”.

“Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal”, remarcó antes de referirse a la investigación contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Mientras, Sánchez pidió perdón a los ciudadanos por los casos de corrupción que ha habido en su partido, pero aseguró que no admite lecciones del PP, al que calificó como “el partido más corrupto del sistema político español”.

“Somos gente limpia, somos gente íntegra (...) El mío es uno de los gobiernos más limpios de la historia de la democracia”, remarcó Sánchez.

Tras advertir de que la corrupción cero no existe, dijo que sí existe la tolerancia cero ante ella y que su Gobierno ha puesto en marcha medidas y piensa seguir implementando más.

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