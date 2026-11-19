“Mi gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores”, admitió este jueves el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la apertura de un cara a cara televisado con su rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, a diez días de las elecciones generales en España.

“También soy muy consciente de que siempre hemos gobernado con un rumbo correcto. Y que a pesar de todas las dificultades, España goza hoy de unos resultados económicos, sociales y medioambientales como hace décadas que no tenía”, agregó el líder socialista.

El líder del Partido Popular -quien, según la mayoría de encuestas, podría vencer las elecciones del 29 de noviembre, aunque sin mayoría absoluta- arrancó su intervención retomando las críticas que realizó a Sánchez este jueves el líder independentista catalán Carles Puigdemont en una entrevista con el periódico El Mundo.

“El balance de esta legislatura lo ha hecho hoy uno de los socios del señor Sánchez. Puigdemont, el que le hizo presidente, le define como persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España”, lanzó Feijóo.

Los diputados del partido de Puigdemont votaron a favor de la investidura de Sánchez en julio de 2023 a cambio de una ley de amnistía para los dirigentes catalanes procesados tras el intento de secesión de la región del noreste de España en 2017.

“Ocho años después hay algo que dijo el señor Sánchez en lo que yo estoy de acuerdo. España merece un presidente decente y él no lo es”, agregó tras citar, entre otros, los nombres de personas cercanas al entorno del líder socialista salpicados por escándalos de corrupción o tragedias como los accidentes de los trenes de alta velocidad que padeció España en el último año.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el lunes 5 de octubre el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, debilitado por la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de la vivienda y por varios escándalos que afectan a su entorno. (AFP)

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