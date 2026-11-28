17:47
- Aquí para el conteo oficial de las Elecciones Generales en España 2026: https://www.interior.gob.es/opencms/es/inicio
17:29
- ¿Cuántas personas votan en España? hay 38.728.356 personas con derecho a voto.
17:28
- El Congreso tiene un papel fundamental en la elección posterior del presidente del Gobierno.
17:28
- Se vota por 350 escaños para el Congreso de los Diputados y 209 escaños para el Senado .
17:26
- Además del concurso clave de formaciones territoriales y nacionalistas como ERC, Junts, EH Bildu y PNV .
17:25
- Por otra parte, Ada Colau como cabeza de lista de la coalición Frente Amplio (que agrupa a Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Cataluña en Comú); e Irene Montero encabezando a Podemos.
17:25
- Los candidatos principales son el presidente en funciones Pedro Sánchez por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular (PP), aspirando a articular una mayoría alternativa; y Santiago Abascal liderando Vox .
17:23
- La expectativa aumenta teniendo en cuenta los nuevos comicios en países como Francia, Italia y Polonia, podrían alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la Unión Europea.
17:21
- Este domingo 29 de noviembre, dias de las elecciones en España y cuarta economía de la zona euro, serán seguidas de cerca en el resto de países.