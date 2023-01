Una triste noticia empaña el inicio del 2023 para la familia, seguidores y compañeros de Elena Huelva, la influenciadora que retrataba la lucha contra un agresivo cáncer en sus huesos.

La joven escritora, que con su carisma, buenos deseos, valentía y cálida sonrisa ayudó a miles de internautas, falleció este 03 de enero.

La familia de Elena Huelva publicó una historia en sus redes sociales, anunciando la noticia. / Instagram: @elenahuelva02

Así lo hicieron saber por medio de su cuenta de Instagram, “Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella”.

De hecho, la joven realizó una publicación el pasado 02 de enero, en la que preocupó a sus seguidores.

De acuerdo con el mensaje, no estaba pasando por su mejor momento en su estado de salud.

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada”, escribió.

Y finalizó: “Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre”.

La joven desde sus 16 años se enfrentaba al sarcoma de Ewing con metástasis en los pulmones, esta enfermedad afecta principalmente los huesos o los tejidos blandos cercanos.

Sin importar su condición, Elena Huelva a sus 20 años se convirtió en un referente de lucha y construyó una comunidad basada en vivir el presente.

Además, escribió el libro ‘Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente’, publicado en el 2022.

Seguidores y conocidos le mandaron mensajes de aliento a la familia, quienes vivieron su proceso de cerca.

Por: “El Tiempo”, de Colombia / GDA