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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sale a recibir al presidente de Portugal, José António Seguro, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el 20 de abril de 2026. Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sale a recibir al presidente de Portugal, José António Seguro, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el 20 de abril de 2026. Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP
/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Por Agencia AFP

El empresario juzgado por corrupción en Madrid junto al exministro español de Transportes José Luis Ábalos, hombre clave en el ascenso de Pedro Sánchez, señaló este miércoles al presidente del Gobierno de estar en el “escalafón 1” de la “banda organizada”.

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