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Resumen

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Un gran número de inmigrantes regresan a pie a su país de origen, Marruecos, el 31 de julio de 2026. (Reduan Dris / EFE)
Un gran número de inmigrantes regresan a pie a su país de origen, Marruecos, el 31 de julio de 2026. (Reduan Dris / EFE)
Por Agencia AFP

En pequeños grupos, los migrantes atraviesan la frontera en sentido inverso y regresan a Marruecos después de pasar dos o tres días en el enclave español de Ceuta, deambulando por las calles sin apenas comer.

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