Por Christian Mestanza Arquiñigo

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer expresidente del Gobierno de la democracia española en ser imputado, luego de que la justicia de su país lo vinculara a una presunta trama de tráfico de influencias relacionada con la aerolínea Plus Ultra y operaciones ligadas a Venezuela. El caso salpica al actual jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE —partido de gobierno—, del cual el exmandatario sigue siendo un referente.

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