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Resumen

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Decenas de personas hacen fila a las puertas de la Oficiana de Atención a la Ciudadanía en Elche, para presentar documentación dentro de su proceso de regularización. Foto: EFE/Pablo Miranzo
Decenas de personas hacen fila a las puertas de la Oficiana de Atención a la Ciudadanía en Elche, para presentar documentación dentro de su proceso de regularización. Foto: EFE/Pablo Miranzo
Por Guillermo Vera Ayala

España ha recibido más de un millón de solicitudes de inmigrantes que buscan acogerse al proceso de regularización extraordinaria que ha emprendido el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos dos meses.

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