España: al menos un muerto, 4 heridos graves y otros 33 afectados por nuevo choque de tren cerca a Barcelona
Cuatro personas han resultado heridas graves y otras 33 han tenido que ser atendidas por los equipos sanitarios en el accidente ocurrido esta noche al desplomarse un muro de contención sobre un tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), cuyo maquinista ha muerto.

En declaraciones a los medios, el jefe de intervención de los Bomberos ha explicado que el muro de contención ha cedido y se ha desplomado hacia las 21:00 horas, posiblemente debido a las lluvias caída en los últimos días.

El muro ha caído sobre el primer vagón del tren de cercanías, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados.

En el choque ha muerto el maquinista del tren y 37 pasajeros han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios de emergencias, cuatro de los cuales han sido evacuados en estado grave a centros sanitarios.

Unas 20 ambulancias han evacuado a los heridos hasta los hospitales Moisès Broggi, Bellvitge y Vilafranca.

El tren, de la línea R4 de Cercanías, había partido de Sant Vicenç de Calders (Barcelona) en dirección a Barcelona.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, que han movilizado a 75 efectivos y a 35 dotaciones, han evacuado ya a todos los pasajeros del tren y han tenido que excarcelar a una persona que había quedado atrapada en el interior del vagón afectado.

