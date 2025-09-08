España anuncia medidas “para detener el genocidio en Gaza”, entre ellas el embargo de armas

España e Israel se enzarzaron este lunes en un nuevo cruce de duras declaraciones luego de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara medidas “para detener el genocidio en Gaza” e Israel respondiera denunciando una “campaña antiisraelí y antisemita” de Madrid.

El Gobierno de España es una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, lo que suele causar choques con Israel, que no tiene embajadora en Madrid desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Ejecutivo de Sánchez en mayo de 2024.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En “un paso más (...) para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina”, aseveró el líder socialista desde el Palacio de la Moncloa, en Madrid.

Sánchez informó este lunes de una serie de medidas, entre ellas un embargo de armas a Israel, la denegación de la entrada en el espacio aéreo a naves que “transporten material de defensa destinado a Israel”, y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que lleven combustible para el ejército hebreo.

Entre las medidas, que se ejecutarán “de manera inmediata”, Sánchez destacó una ley que “consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023”.

Palestinos revisan los escombros después de que un ataque israelí arrasara la mezquita al-Tawheed Wal Sunna en el barrio de Daraj de la ciudad de Gaza, el 7 de septiembre de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP) / OMAR AL-QATTAA

También incluyen prohibir la entrada a territorio a personas “que participen de forma directa en el genocidio”, vetar el ingreso de productos “provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania” y limitar los servicios consultares españoles a personas que residan en esos asentamientos.

Por último, España incrementará su ayuda a los palestinos y a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), agregó Sánchez.

“Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión” sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y “aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina”, continuó el dirigente de izquierda.