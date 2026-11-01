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Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. Foot: EFE/ J.J.Guillen
Camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron en Urda (Toledo) un día después del suceso. Foot: EFE/ J.J.Guillen
Por Agencia EFE

El Gobierno español prevé aprobar el próximo martes un real decreto con ayudas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas, en su mayoría ya identificadas, mientras que, cuatro días después del siniestro, se han retirado de la vía cinco vagones de los dos trenes que chocaron.

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